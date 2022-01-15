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Общество15 января 2022 5:13

Крещение-2022 в Казани: в городе организуют три купели

На каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Две иордани будут расположены на озере Верхний Кабан, одна - на берегу реки Волга.

Две иордани будут расположены на озере Верхний Кабан, одна - на берегу реки Волга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что на Крещение Господне, которое будет отмечаться верующими 19 января, в Казани организуют три купели. Две будут расположены на озере Верхний Кабан - около дома №54 по улице Борисовская и рядом с кафе "Сокол" на улице 8-я Давликеевская, одна - на берегу реки Волга у Никольской церкви.

На каждой точке будут дежурить полицейские, медики и спасатели.

С полным списком купелей, которые будут функционировать в Татарстане на Крещение Господне, можно ознакомиться здесь.