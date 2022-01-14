В Татарстане в 2021 году на соцподдержку направили 22 миллиарда рублей

Благодаря социальной поддержке в республики выросли демографические показатели.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На меры социальной поддержки в 2021 году направили более 22 миллиардов рублей, сообщила на заседании итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты региона руководитель ведомства Эльмира Зарипова. Она отметила, что максимальное число получателей в 2021 году составило 1,47 миллионов человек.
По словам Зариповой, каждый второй рубль из суммы был направлен на поддержку семей с детьми. Благодаря этому в республике выросли демографические показатели. Так, за 10 лет на 66% увеличилось число многодетных семей, а доля рождений вторых детей сохраняется на уровне 38%.
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