Уровень занятости в Татарстане вернулся к допандемийному

Особое внимание в прошлом году уделили трудоустройству уязвимых категорий населения. Фото: Василий Вахрин

К концу 2021 года работой в Татарстане обеспечено 62,5% - это 1,9 миллионов человек. Таким образом, уровень занятости в республике вернулся к допандемийному, сообщила на заседании итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты региона руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

Она также отметила, что особое внимание в прошлом году уделили трудоустройству уязвимых категорий населения. Так, теперь каждый третий инвалид трудоспособного возраста имеет работу.