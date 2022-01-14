В МВД Татарстана прокомментировали арест подполковника Ленара Самигуллина

Сейчас в ведомстве проводится служебная проверка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВД Татарстана заявили, что в случае, если вина начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации подполковника Ленара Самигуллина будет доказана, он будет уволен. Сейчас в ведомстве проводится служебная проверка.

Напомним, Самигуллин обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы он получил 75 тысяч и 100 тысяч рублей от директора одного из акционерных обществ за оказание содействия в заключении госконтрактов с подконтрольными тому организациями на поставку оборудования для МВД республики.

Обвиняемый отправлен под домашний арест. Обстоятельства преступления устанавливаются.