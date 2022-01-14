Подполковник МВД Татарстана отправлен под домашний арест по делу о взятках

Судебное заседание частично закрыли от журналистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 14 января, Советский районный суд Казани отправил под домашний арест на два месяца начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД Татарстана подполковника Ленара Самигуллина. Мужчина обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму порядка 175 тысяч рублей.

По версии следствия, деньги Самигуллин получил от одной из компаний за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования в ведомство.