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Происшествия14 января 2022 13:26

После пропажи школьника в Казани возбуждено уголовное дело по статье «убийство»

В последний раз мальчика видели утром 14 января на улице Татарстан
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани продолжаются поиски 10-летнего школьника, который не вернулся домов после уроков 13 января. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В последний раз мальчика видели утром 14 числа у точки общепита на улице Татарстан.

Известно, что ранее школьник уже уходил из дома.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.