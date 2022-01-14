После пропажи школьника в Казани возбуждено уголовное дело по статье «убийство»

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани продолжаются поиски 10-летнего школьника, который не вернулся домов после уроков 13 января. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В последний раз мальчика видели утром 14 числа у точки общепита на улице Татарстан.

Известно, что ранее школьник уже уходил из дома.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка, - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.