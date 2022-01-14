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Происшествия14 января 2022 7:53

В Казани 10-летний мальчик не вернулся домой из школы

О местоположении школьника не известно ничего с 13 января
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Казани начались активные поиски 10-летнего школьника. Мальчик не вернулся домой после уроков в четверг, 13 января, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что ребенок ростом около 144 сантиметров имеет нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная куртка, черные классические брюки, черные ботинки и темно-синяя шапка. С собой у школьника был рюкзак с изображением белого мяча.

Всех, кто видел мальчика, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.