В Татарстане детей будут прививать от COVID-19 в торговых центрах

Детей до 15 лет будут прививать только с разрешения родителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детей от 12 лет в Татарстане будут прививать от COVID-19 в том числе в торговых центрах. Вакцина «Спутник М» содержит два компонента, интервал между которыми составляет 21 день, как у «взрослой» версии, сообщил журналистам замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

Он напомнил, что несовершеннолетних до 15 лет будут прививать только с согласия родителей.

Конкретные сроки поступления вакцины от коронавируса для детей «Спутник М» в Татарстан пока не называются.

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