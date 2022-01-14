В результате ДТП со снегоуборочной машиной пострадали четыре человека

На месте аварии работают автоинспекторы.
Фото: прокуратура Татарстана
Стали известны подробности ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего из Набережных Челнов в Казань, и снегоуборочной машины на трассе М-7. По предварительным данным, водитель автобуса не справился управлением и врезался во впереди идущий грейдер.
В результате столкновения пострадали четыре пассажира автобуса и водитель снегоуборочной машины. Все они получили ушибы различных частей тела, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
На месте аварии работают автоинспекторы. Причины произошедшего выясняются.
Причины произошедшего выясняются.
Фото: прокуратура Татарстана