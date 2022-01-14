Утром на трассе в Татарстане столкнулись автобус и снегоуборочная машина

Авария произошла на 966 километре трассы М-7.
Фото: прокуратура Татарстана
Около 8:00 в пятницу, 14 января, на 966 километре трассы М-7 в Татарстане столкнулись автобус Higer, двигавшийся из Набережных Челнов в Казань, и снегоуборочная машина. В результате ДТП пострадали несколько пассажиров и водитель снегоуборочной машины, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По факту ДТП надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Прокуратура республики организовала проверку по факту ДТП
Фото: прокуратура Татарстана
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: прокуратура Татарстана
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