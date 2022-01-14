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Происшествия14 января 2022 6:50

Утром на трассе в Татарстане столкнулись автобус и снегоуборочная машина

Несколько человек пострадали
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла на 966 километре трассы М-7.

Авария произошла на 966 километре трассы М-7.

Фото: прокуратура Татарстана

Около 8:00 в пятницу, 14 января, на 966 километре трассы М-7 в Татарстане столкнулись автобус Higer, двигавшийся из Набережных Челнов в Казань, и снегоуборочная машина. В результате ДТП пострадали несколько пассажиров и водитель снегоуборочной машины, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По факту ДТП надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратура республики организовала проверку по факту ДТП

Прокуратура республики организовала проверку по факту ДТП

Фото: прокуратура Татарстана

Обстоятельства ДТП выясняются.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: прокуратура Татарстана

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