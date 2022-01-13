Жители Йошкар-Олы в соцсетях пожаловались на очистку дорог и улиц города от снега

Жители в интернете сообщили о скоплениях снега на одной из улиц, после чего последовала незамедлительная реакция коммунальщиков. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Жители Йошкар-Олы стали активно использовать социальные сети для решения проблемы очистки дорог от снега. Так, они сообщили администрации, что во время расчистки прилегающей территории на улице 8 Марта рабочие столкали снег в большие кучи и не вывезли. Как только информация появилась в сети, последовала незамедлительная реакция коммунальщиков.

Напомним, глава Марий Эл Александр Евстифеев поставил перед главами районов и городов республики задачу усилить работу по очистке дорог и дворов населенных пунктов от снега.

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