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Общество10 января 2022 16:49

Евстифеев призвал власти Марий Эл усилить работу по очистке дорог от снега

По словам главы республики местные жители не должны испытывать дискомфорт от количества осадков
Инзиля ШАКИРОВА
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Администрации Йошкар-Олаы поручили принимать снег от организаций, обслуживающих жилой фонд города, на соответствующую свалку безвозмездно.

Администрации Йошкар-Олаы поручили принимать снег от организаций, обслуживающих жилой фонд города, на соответствующую свалку безвозмездно.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поставил перед главами районов и городов республики задачу усилить работу по очистке дорог и дворов населенных пунктов от снега. По его словам, зимой ни водители, ни пешеходы не должны испытывать неудобства из-за большого количества осадков.

Администрации Йошкар-Олы Евстифеев вместе с тем дал отдельное поручение - обеспечить прием снега от организаций, обслуживающих жилой фонд города, на соответствующую свалку безвозмездно, сообщает пресс-служба администрации республики.