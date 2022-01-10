Евстифеев призвал власти Марий Эл усилить работу по очистке дорог от снега

Администрации Йошкар-Олаы поручили принимать снег от организаций, обслуживающих жилой фонд города, на соответствующую свалку безвозмездно. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поставил перед главами районов и городов республики задачу усилить работу по очистке дорог и дворов населенных пунктов от снега. По его словам, зимой ни водители, ни пешеходы не должны испытывать неудобства из-за большого количества осадков.

Администрации Йошкар-Олы Евстифеев вместе с тем дал отдельное поручение - обеспечить прием снега от организаций, обслуживающих жилой фонд города, на соответствующую свалку безвозмездно, сообщает пресс-служба администрации республики.