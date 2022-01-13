В Казани стартовали испытания всероссийского конкурса «Учитель года»

В рамках этого этапа педагогам предстоит провести открытые уроки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани стартовал городской этап всероссийского конкурса «Учитель года». В этом году конкурс пройдет в семи номинациях: «Учитель – предметник», «Педагогический дебют», «Учитель ОБЖ», «Педагог-психолог», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека», сообщает пресс-служба мэрии города.

В районном этапе конкурса приняли участие более 500 преподавателей, около 70 из которых прошли в следующий этап. Для победы педагогам предстоит провести открытые уроки с учениками школ Казани.

Победителей городского этапа конкурса «Учитель года» объявят на церемонии награждения в казанской Ратуше в начале марта, сообщает Управление образования.

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