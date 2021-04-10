Учитель года – 2021 в Татарстане: победила Мария Голованова

Фото: министерство образования РТ.

Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» в Татарстане стала Мария Голованова, которая преподает английский язык в гимназии №122 имени Зайцевой Московского района Казани. Она представит Татарстан на всероссийском этапе конкурса, который традиционно пройдет преддверии Дня учителя.

На втором месте – учитель обществознания средней общеобразовательной школы №35 Набережных Челнов Александр Альменеев. «Бронза» у казанского учителя обществознания и истории школы №119 Авиастроительного района Алексея Четверкина.

В номинации «Педагогический дебют» победу одержал учитель обществознания средней общеобразовательной школы №18 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района Казани Виталий Лебедев. Второе место заняла учитель математики гимназии №7 имени Героя России А.В.Козина Ново-Савиновского района Казани Юлия Скрипачева. На третьем месте учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №35 Набережных Челнов Мария Клюева.

Конкурс «Учитель года» ежегодно проводится в несколько этапов – на школьном, муниципальном, зональном и региональном уровне. В этом году в республике конкурс объединил 152 учителя.

Также в республике подвели итоги профессионального конкурса «Воспитатель года». Абсолютным победителем регионального этапа признана Виктория Цыганова – воспитатель детского сада №10 Лениногорского муниципального района. На втором месте воспитатель детского сада №212 Вахитовского района Казани Диана Муллагалина. В тройку сильнейших также вошла воспитатель детского сада №106 Набережных Челнов Олеся Низамиева.