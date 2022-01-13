Власти Казани объединят ПАТП №2 и ПАТП №4

Предприятия должны уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исполком Казани распорядился о реорганизации Пассажирского автотранспортного предприятия №2. К нему присоединят ПАТП №4. Предприятиям уже поручено провести соответствующие мероприятия. В частности, они должны уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание.

Исполнение постановления властей будет контролировать замруководителя исполкома города Радик Шафигуллин.

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