Власти Казани объединят ПАТП №2 и ПАТП №4

Предприятия должны уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Исполком Казани распорядился о реорганизации Пассажирского автотранспортного предприятия №2. К нему присоединят ПАТП №4. Предприятиям уже поручено провести соответствующие мероприятия. В частности, они должны уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание.
Исполнение постановления властей будет контролировать замруководителя исполкома города Радик Шафигуллин.
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