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Общество13 января 2022 11:22

Власти Казани объединят ПАТП №2 и ПАТП №4

Предприятиям уже поручено провести соответствующие мероприятия
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Предприятия должны уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание.

Предприятия должны уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исполком Казани распорядился о реорганизации Пассажирского автотранспортного предприятия №2. К нему присоединят ПАТП №4. Предприятиям уже поручено провести соответствующие мероприятия. В частности, они должны уведомить сотрудников и утвердить новое штатное расписание.

Исполнение постановления властей будет контролировать замруководителя исполкома города Радик Шафигуллин.

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