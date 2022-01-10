В Нижнекамске из-за нехватки водителей треть новых автобусов не вывели на маршруты

Рамиль Муллин поручил до конца января 2022 года найти соответствующие кадры и вывести на маршруты оставшиеся автобусы. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске из-за дефицита водителей и кондукторов не удалось вывести на маршруты все 50 новых автобусов. В настоящее время пассажиров перевозят только 32 из них, сообщил 10 января на еженедельной планерке руководитель районного исполкома Рамиль Муллин.

Он поставил задачу до конца января 2022 года найти соответствующие кадры и вывести на маршруты оставшиеся автобусы. Также Муллин подчеркнул, что после запуска всех 50 машин интервал движения между ними не должен превышать 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамск доставили первые 10 автобусов нового поколения. Они начали курсировать по городу 30 декабря 2021 года.