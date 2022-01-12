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Здоровье12 января 2022 15:41

План по вакцинации от коронавируса в Марий Эл выполнен на 85%

Прививку в республике получили 360 тысяч человек
Инзиля ШАКИРОВА
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Особое внимание в регионе уделяют вакцинации пенсионеров.

Особое внимание в регионе уделяют вакцинации пенсионеров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 12 января, в Марий Эл от COVID-19 вакцинировались 85% взрослого населения от установленного плана. Прививку в регионе сделали 360 тысяч человек, сообщили в местном Роспотребнадзоре.

Несмотря на это, в республике наблюдается напряженная ситуация по заболеваемости коронавирусом среди старшего поколения. Именно поэтому взрослому населению уделяется особо внимание. Такк, например, составлены списки невакцинированных пенсионеров, которым звонят медработники и приглашают на прививку.

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Такое поручение на фоне снижения уровня заболеваемости COVID-19 дал глава региона Александр Евстифеев (подробности)