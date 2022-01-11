Работавших в «красной зоне» врачей Марий Эл отправят на отдых

Медработников отправят в лечебно-оздоровительные учреждения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Марий Эл снижается уровень заболеваемости COVID-19. В связи с этим глава республики Александр Евстифеев дал поручение организовать отдых врачей, работавших в «красных зонах», отдых в лечебно-оздоровительных учреждениях.

Глава регионального Минздрава Марина Панькова также отметила, что, несмотря на то, что сейчас эпидситуация стабильная, в конце января в Марий Эл может начать распространятся новый штамм коронавируса "омикрон". После этого заявления Евстифеев поставил задачу обеспечить необходимый запас лекарств, направив на это средства бюджета республики.

Заметим, что, по данным на 11 января, в Марий Эл выявлено 29 780 случаев коронавируса, в том числе 33 - за минувшие сутки. Большинство зараженных - 28 113 человек - выздоровели, 956 - скончались.

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