УНИКС перенес матч Евролиги против «Олимпии»

Встреча должна была состояться 13 января в Италии. Фото: unics.ru

Казанский баскетбольный клуб УНИКС запросил перенос гостевого поединка 21 тура регулярного чемпионата Евролиги против миланской "Олимпии", который должен был состояться 13 января в Италии. Дело в том, что большая часть казанских спортсменов сдала положительные тесты на COVID-19, сообщается на сайте команды.

По правилам Евролиги, клубы могут выйти с предложением о переносе, если не могут набрать для участия в матче восемь здоровых игроков, что и произошло с УНИКСОМ.

Новая дата проведения игры пока не определена.

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