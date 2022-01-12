Хоккеист «Ак Барс-Динамо» Данияр Самигуллин приглашен на сборы национальной команды

15 и 16 января Данияр Самигуллин сыграет против «Строителя» в рамках контрольного матча национальной сборной. Фото: Министерство спорта Татарстана

Игрок хоккейной команды «Ак Барс-Динамо» Данияр Самигуллин приглашен на сборы национальной команды России. Тренерский штаб вызвал на тренировки, которые пройдут в Сыктывкаре с 12 по 22 января, 18 хоккеистов, сообщает Министерство спорта Татарстана.

Данияр Самигуллин выступит в команде на позиции защитника. Планируется, что 15 и 16 января сборная проведет два контрольных матча со «Строителем».

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