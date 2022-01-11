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Спорт11 января 2022 17:23

Татарстанская лыжница Христина Мацокина выступит на Олимпиаде в Пекине

Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля
Инзиля ШАКИРОВА
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Из Татарстана на игры отправятся 16 спортсменов. Фото: Министерство спорта Татарстана

Из Татарстана на игры отправятся 16 спортсменов. Фото: Министерство спорта Татарстана

Лыжница из Татарстана Христина Мацокина вошла в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Она выступит на соревнованиях по лыжным гонкам.

Кроме Христины Мацокиной, в Пекин также отправятся Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Мария Истомина, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Илья Семиков и Артем Мальцев. Всего Татарстан на играх представят 16 спортсменов, сообщает Министерство спорта республики.

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