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Общество12 января 2022 13:23

В Татарстане ожидается сильный ветер и метель

На дорогах возможна гололедица
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Местных жителей просят выходить из зданий лишь в случаях крайней необходимости.

Местных жителей просят выходить из зданий лишь в случаях крайней необходимости.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 13 января, в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с и метель с ухудшением видимости до двух километров. Ночью столбики термометров будут колебаться от -12 до -17, при прояснениях на востоке региона до -23, а днем - от -4 до -9. На дорогах возможна гололедица, предупреждают местные синоптики.

В МЧС республики татарстанцев просят выходить из зданий лишь в случаях крайней необходимости. В автомобилях во время непогоды можно двигаться только по большим дорогам и шоссе.

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