Расчисткой улиц Казани при сильном снегопаде займутся тысячи единиц техники

Уборка дорог и улиц города проходит круглосуточно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае объявления плана «Буран» в Казани задействуют до тысячи единиц спецтехники, сообщают власти города. Вероятно, подключать дополнительные ресурсы придется в конце недели, так как с четверга, 13 января, в Татарстане прогнозируются снегопад, низкое атмосферное давление, метели и незначительное потепление.

Напомним, ежедневно на уборку казанских улиц от снега выходит около 400 единиц спецтехники и 450 дорожных рабочих. После сильных снегопадов, в первую очередь, очищают центральные магистрали, автобусные маршруты, остановочные площадки и дороги с наиболее интенсивным трафиком. Дороги посыпают специальной противогололедной смесью, а через несколько часов приступают к уборке образовавшейся снежной крошки. В конце - вывозят собранный снег из города на специальные свалки.

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