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Общество12 января 2022 8:51

Из-за ухудшения погоды в Йошкар-Оле введен режим повышенной готовности

В столице Марий Эл наблюдается сильный ветер и обильный снегопад
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В городе ежедневно проводится мониторинг дорожной сети, особенно опасных участков трасс.

В городе ежедневно проводится мониторинг дорожной сети, особенно опасных участков трасс.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Йошкар-Олы подписали распоряжение о введении режима повышенной готовности. Причиной этого стал сильный снегопад и ветер, обрушившиеся на города.

В столице Марий Эл подготовили аварийные бригады и передвижные автономные источники электроэнергии. При необходимости промышленные котельные перейдут на резервное энергосбережение. Ежедневно проводится мониторинг дорожной сети, особенно опасных участков трасс.

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