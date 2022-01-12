Из-за ухудшения погоды в Йошкар-Оле введен режим повышенной готовности

В городе ежедневно проводится мониторинг дорожной сети, особенно опасных участков трасс. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Йошкар-Олы подписали распоряжение о введении режима повышенной готовности. Причиной этого стал сильный снегопад и ветер, обрушившиеся на города.

В столице Марий Эл подготовили аварийные бригады и передвижные автономные источники электроэнергии. При необходимости промышленные котельные перейдут на резервное энергосбережение. Ежедневно проводится мониторинг дорожной сети, особенно опасных участков трасс.

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