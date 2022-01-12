Татарстан попал в число регионов России с растущей заболеваемостью COVID-19

По последним данным, в республике выявлено 43,7 тысячи случаев инфекции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татарстан попал в список регионов России с растущей заболеваемостью коронавирусом. Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по COVID-19.

По его словам, в большинстве субъектов наблюдается снижение случаев заражения вирусом, а в трех, в том числе в Татарстане, показатели растут. Так, за последнюю неделю заболеваемость в республике подскочила почти на 6%.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов заверил, что республика готова к распространению нового штамма коронавируса «омикрон», хотя такого в регионе пока не выявлено.