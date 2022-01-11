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Общество11 января 2022 14:10

В новогодние праздники в Чувашии алкоголем отравились семь детей

Всего же от спиртного за десять дней пострадали 29 жителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Медики напоминают, что алкоголь не согревает, не убивает микробы и не прочищает сосуды, а разрушает организм.

Медики напоминают, что алкоголь не согревает, не убивает микробы и не прочищает сосуды, а разрушает организм.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период новогодних праздников - с 31 декабря по 9 января - алкоголем в Чувашии отравились 29 человек, семеро из которых - дети. В Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи напоминают, что спиртное не согревает, не убивает микробы и не прочищает сосуды, а разрушает организм.

- Чтобы избежать негативных последствий следует ограничить количество алкоголя, а также не следует гулять на морозе в состоянии алкогольного опьянения. Человека в состоянии алкогольного опьянения лучше всего вернуть домой на транспорте или проводить его домой, - замечают медики.

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