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Происшествия10 января 2022 7:55

В новогодние праздники более 40 жителей Чувашии пострадали при катании с горок

Еще десять человек получили травмы при использовании пиротехники
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди пострадавших как взрослые, так и дети.

Среди пострадавших как взрослые, так и дети.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Стало известно, что в период с 31 декабря по 9 января более 40 жителей Чувашии, 30 из которых - дети, пострадали при катании на ватрушках и ледянках. Еще 10 человек, в том числе три несовершеннолетних, получили травмы при использовании пиротехники.

От общего переохлаждения в новогодние праздники пострадали еще девять человек. Такие цифры в понедельник, 10 января, во время еженедельной планерки в доме правительства республики сообщил председатель ГКЧС Чувашии Олег Яковлев.