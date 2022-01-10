В новогодние праздники более 40 жителей Чувашии пострадали при катании с горок

Среди пострадавших как взрослые, так и дети. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Стало известно, что в период с 31 декабря по 9 января более 40 жителей Чувашии, 30 из которых - дети, пострадали при катании на ватрушках и ледянках. Еще 10 человек, в том числе три несовершеннолетних, получили травмы при использовании пиротехники.

От общего переохлаждения в новогодние праздники пострадали еще девять человек. Такие цифры в понедельник, 10 января, во время еженедельной планерки в доме правительства республики сообщил председатель ГКЧС Чувашии Олег Яковлев.