В Марий Эл легковушка попала под колеса грузовика

По предварительным данным, водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречку. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 11:10 в понедельник, 10 января, на 314 километре автодороги «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола в Медведевском районе столкнулись автомобиль Skoda и грузовик Scania. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошло ДТП.

В результате аварии пострадали два пассажира Skoda 17 и 18 лет, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Напомним, ранее в результате массового ДТП в Звениговском районе пострадали четыре человека.