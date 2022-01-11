В новогодние выходные аэропорт Казани обслужил более 105 тысяч человек

Самыми популярными направлениями на внутренних линиях стали Москва, Сочи и Краснодар, а на международных - Хургада и Шарм-эль-Шейх. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая обслужил 105 210 пассажиров, что на 47,4% больше, чем в прошлом году. Почти на столько же - 46% - увеличилось также и число рейсов, которые прилетали или вылетали из воздушной гавани.

Самыми популярными направлениями на внутренних линиях стали Москва (39,8 тысячи пассажиров), Сочи (8,5 тысячи) и Краснодар (2,2 тысячи). Среди международных перелетов казанцы отдали предпочтение рейсам в Хургаду (5,2 тысячи) и Шарм-эль-Шейх (4,9 тысячи), сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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