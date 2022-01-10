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Общество10 января 2022 17:52

Минниханов проведет заседание оргкомитета по празднованию 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией

Оно пройдет в казанском Кремле
Инзиля ШАКИРОВА
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На заседании обсудят организацию мероприятий к празднованию. Фото: president.tatarstan.ru

На заседании обсудят организацию мероприятий к празднованию. Фото: president.tatarstan.ru

В среду, 12 января, в представительском корпусе Казанского Кремля президент Татарстана Рустам Минниханов проведет заседание организационного комитета по проведению празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Собравшиеся обсудят подготовку к важной дате и план мероприятий.

Перед заседание в мечети «Кул Шариф» дадут начало проекту Духовного управления мусульман республики под названием «Написание рукописного мусхафа Благородного Куръана».

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