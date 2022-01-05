В Болгаре открылся Всероссийский мусульманский форум

Мероприятие открылось чтением Корана. Фото: dumrt.ru

5 января в Татарстане начал работу Всероссийский мусульманский форум. Его открытие состоялось в Болгаре, тем самым положило начало празднованию Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии и проведению мероприятий в стране и республике.

На форум съехались участники в том числе из Москвы, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Ленинградской и Свердловской областей, а также Кузбасса. За четыре дня работы форума перед ними выступят ученые, эксперты и популярные проповедники.

Мероприятие открылось чтением Корана. Также гостям и участникам рассказали о запланированных проектах. В частности, стало известно о планах реализации онлайн-медресе на русском языке, электронной библиотеки «Даруль-кутуб», рукописного Мусхафа Корана и документально-художественный фильма «Ибн Фадлан».

Как анонсировалось ранее, в рамках форума презентовали национальный проект «Туганбатыр». Возрожденный образ татарского батыра будет задействован в том числе в компьютерных играх, мобильных квестах, мультфильмах, книгах и комиксах, передает пресс-служба ДУМ Татарстана.