Переправа через реку Каму по маршруту Покровское - Красный Ключ временно закрыта

Вне ограничений переправа работает круглосуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19:00 10 января до 6:00 11 января временно приостановлена работа ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района – поселок Красный Ключ Нижнекамского района, сообщает МЧС Татарстана. Движение ограничили из-за перепада температур.

Напомним, переправа через Каму открылась 6 января. По ней может проехать транспорт массой не более 3,5 тонн, сократив при этом путь автомобилистов из одной точки в другую на 90 километров.