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Общество10 января 2022 17:02

Переправа через реку Каму по маршруту Покровское - Красный Ключ временно закрыта

Движение ограничили из-за перепада температур
Инзиля ШАКИРОВА
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Вне ограничений переправа работает круглосуточно.

Вне ограничений переправа работает круглосуточно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19:00 10 января до 6:00 11 января временно приостановлена работа ледовой переправы через реку Каму по маршруту село Покровское Елабужского района – поселок Красный Ключ Нижнекамского района, сообщает МЧС Татарстана. Движение ограничили из-за перепада температур.

Напомним, переправа через Каму открылась 6 января. По ней может проехать транспорт массой не более 3,5 тонн, сократив при этом путь автомобилистов из одной точки в другую на 90 километров.