Татарстанцев предупредили о сильных снегопадах

Со среды, 13 января, в республике ожидается потепление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстан придет циклон с атмосферными фронтами, из-за чего в ожидаются сильные снегопады. При этом возможны колебания температур, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

Так, во вторник, 11 января, ночью в республике ожидается от -10 до -15 градусов, днем - от -6 до -11. Такая же погода ждет татарстанцев в среду. А в четверг, 13 числа, прогнозируются снегопад, низкое атмосферное давление и потепление. Столбики термометров будут показывать от -5 до -7 градусов.

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