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Здоровье10 января 2022 14:34

В новогодние праздники вакцинацию от COVID-19 прошли две тысячи казанцев

Вместе с тем, в первую декаду января в городе снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
Инзиля ШАКИРОВА
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На данный момент от COVID-19 в Казани вакцинированы 747 тысяч 870 человек.

На данный момент от COVID-19 в Казани вакцинированы 747 тысяч 870 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние выходные в Казани от COVID-19 вакцинировались 2 020 человек. По данным на 10 января, от вируса привиты 747,9 тысячи горожан человек, что составляет 76,54% взрослого населения. Такие цифры на еженедельной планерке в исполкоме города назвал начальник местного управления здравоохранения Владимир Жаворонков.

Он также отметил, что в первую декаду января в столице Татарстана снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

Заметим, что, с начала пандемии в республике выявлено 43 646 случаев COVID-19, в том числе 99 - накануне. Первый компонент вакцины от вируса получили 2 296 351 местный житель, второй - 1 863 587. Ревакцинацию прошли 139 822 татарстанца.

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