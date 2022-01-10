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Здоровье10 января 2022 8:55

COVID-19 подтвердился еще у 99 татарстанцев

Два случая заражения завозные, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным, 36 861 ранее инфицированный местный житель выздоровел, 1 491 - скончался.

По последним данным, 36 861 ранее инфицированный местный житель выздоровел, 1 491 - скончался.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Татарстане выявлено 43 646 случаев COVID-19, в том числе 99 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (61 человек). Госпитализация накануне потребовалась 38 больным, сообщает 10 января Минздрав республики.

Известно также, что 36 861 ранее инфицированный местный житель выздоровел, 1 491 - скончался. Последними жертвами вируса стали четверо мужчин и женщина в возрасте 50, 68, 71, 80 и 83 лет соответственно.

Первый компонент вакцины от COVID-19 в регионе получили 2 296 351 человек, второй - 1 863 587. Ревакцинацию прошли 139 822 татарстанца.

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