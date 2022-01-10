В результате массового ДТП в Марий Эл пострадали четыре человека

По предварительным данным, водитель Volkswagen не учел дорожные и погодные условия, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречку. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Вечером в субботу, 8 апреля, на 11 километре автодороги «Звенигово – Помары» в Звениговском районе столкнулись автомобили Volkswagen, «Лада Гранта» и Renault. По предварительным данным, 21-летний водитель первой иномарки не учел дорожные и погодные условия, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся сначала с отечественной легковушкой, а потом - с Renault.

В результате ДТП различные травмы получили все три водителя и 49-летняя пассажирка Volkswagen.

- За прошедшие два дня (8 и 9 января - ред.) сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 560 нарушений ПДД. Задержаны девять водителей в состоянии опьянения, двум из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщают автоинспекторы Марий Эл.