Новый год-2022 в Казани: программа мероприятий на 8 января

Все мероприятия пройдут бесплатно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Утро 8 января в Казани начнется со спортивного мероприятия - зимнего забега в ЦПКиО имени Горького. Начало - в 9:00.

В субботу свою работу у Центра семьи «Казан» продолжит «КышДаКар-фест», на котором посетители смогут приобрести продукцию татарстанских фермеров и сувениры ручной работы от ремесленников. Начало - в 10:00. Фестиваль продлится до 13 января.

На катке парка "Черное озеро" ждут на мастер-класс для детей по фигурному катанию. Начало тренировки - в 11:00.

В 16:00 всех желающих будут развлекать в парке "Крылья Советов" на новогоднем представлении. А в 17:00 у Центра семьи «Казан» для жителей и гостей города подготовили праздничное мероприятие.

Все мероприятия пройдут бесплатно.

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