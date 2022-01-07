В Татарстане ввели ограничение движения междугородних автобусов

Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

С 19 часов 7 января в Татарстане вводится временное ограничение движения междугородних автобусов в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями. Это делается в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, с 18 часов 7 января до 18 часов 8 января в республике местами ожидаются сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, в Казани - до 16 метров в секунду и метель с ухудшением видимости до двух километров. На дорогах сохранятся гололед и снежные заносы, сообщает МЧС Татарстана.

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