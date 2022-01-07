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Общество7 января 2022 14:35

В Татарстане ожидаются сильный ветер и метель с ухудшением видимости

На дорогах сохранится гололедица
Инзиля ШАКИРОВА
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Ночью и днем в субботу, 8 января, в Татарстане прогнозируется от -5 до -10 градусов.

Ночью и днем в субботу, 8 января, в Татарстане прогнозируется от -5 до -10 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане с 18 часов 7 января до 18 часов 8 января местами ожидаются сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду, в Казани - до 16 метров в секунду и метель с ухудшением видимости до двух километров. На дорогах сохранятся гололед и снежные заносы, сообщает МЧС республики.

Ночью и днем в субботу, 8 января, в Татарстане прогнозируется от -5 до -10 градусов, сообщает местный Гидрометцентр.