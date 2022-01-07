Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 11:56

Экс-начальник управления образования Нижнекамска возглавил школу в Елабуге

Рамиль Гиниятуллин стал директором школы №10
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ноябре 2021 года Гиниятуллин покинул пост начальника управления образования Нижнекамска. Фото: Инстаграм @ramil___giniyatullin

В ноябре 2021 года Гиниятуллин покинул пост начальника управления образования Нижнекамска. Фото: Инстаграм @ramil___giniyatullin

Экс-начальник управления образования Нижнекамска Рамиль Гиниятуллин стал директором школы №10 в Елабуге, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Напомним, в ноябре прошлого года Рамиль Гиниятуллин покинул должность начальника управления образования Нижнекамска. Ранее он окончил Казанский федеральный университет и работал учителем истории и обществознания, экономики и права в школе «СОлНЦе». Затем несколько лет проработал ассистентом кафедры политологии института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальник управления образования Нижнекамского района Татарстана покинул пост

Рамиль Гиниятуллин занимал эту должность с января 2021 года (подробности)