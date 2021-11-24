Начальник правления образования Нижнекамского района Татарстана покинул пост

И.о. начальника образования Нижнекамского района стала Айзиряк Рамазанова. Фото: Инстаграм @ramil___giniyatullin

Начальник управления образования Нижнекамского района Татарстана Рамиль Гиниятуллин покинул свой пост.

Эту должность Гиниятуллин занимал с января 2021 года. Ранее он окончил Казанский федеральный университет и работал учителем истории и обществознания, экономики и права в школе «СОлНЦе». Затем несколько лет проработал ассистентом кафедры политологии института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

Исполняющим обязанности начальника управления образования Нижнекамского района назначена Айзиряк Рамазанова, которая с 2011 года занимает пост заместителя руководителя.