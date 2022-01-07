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Общество7 января 2022 9:50

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с Рождеством

Он пожелал казанцам крепкого здоровья, счастья и тепла домашнего очага
Инзиля ШАКИРОВА
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Он отметил, что этот светлый праздник является олицетворением самых искренних чувств. Фото: metshin.ru

Он отметил, что этот светлый праздник является олицетворением самых искренних чувств. Фото: metshin.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с Рождеством Христовым. Он отметил, что "этот светлый праздник является олицетворением самых искренних чувств, напоминая о любви к ближнему, веротерпимости и милосердии, побуждая к состраданию, взаимопониманию и чуткости по отношению друг к другу, наполняя сердца миром и добром".

- Сегодня в Казани бок о бок проживают представители разных религий. Сообща мы развиваем родной город, создавая в нем комфортные условия для каждого. Пусть созидательная сила рождественских дней поможет нам и впредь жить в мире и согласии, плодотворно трудиться во имя общего блага, - сказано в обращении Метшина.

Казанцам мэр города пожелал крепкого здоровья, счастья и тепла домашнего очага.

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