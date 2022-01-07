Минниханов поздравил татарстанцев с Рождеством

Всем татарстанцам Минниханов пожелал светлого рождественского настроения, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. В своем обращении он отметил, что в республике, "где превыше всего ценятся мир и дружба между представителями разных национальностей и вероисповеданий, Рождество Христово, наравне с другими религиозными праздниками, традиционно отмечается в атмосфере взаимоуважения и благожелательности".

- В православной традиции Рождество Христово – это всегда радостное ожидание чуда, которое обязательно произойдёт и привнесёт в обыденную жизнь настоящий праздник: соборную молитву, семейное застолье, беззаботный детский смех, душевный уют и покой. Именно это необходимо всем нам в столь непростое и противоречивое время, - также сказано в поздравлении президента.

Всем татарстанцам Минниханов пожелал светлого рождественского настроения, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.