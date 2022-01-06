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Здоровье6 января 2022 11:54

В Татарстане ожидают поставку детской вакцины от COVID-19

Предварительно, ее привезут после новогодних праздников
Инзиля ШАКИРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вакцину начнут применять сразу же после поступления.

Вакцину начнут применять сразу же после поступления.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детская вакцина от COVID-19 должна появиться в Татарстане после новогодних праздников, сообщил специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.

Он также отметил, что медицинские учреждения уже ждут вакцину. Ее начнут применять сразу же после поступления.

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