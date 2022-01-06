В Татарстане ожидают поставку детской вакцины от COVID-19

Вакцину начнут применять сразу же после поступления.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Детская вакцина от COVID-19 должна появиться в Татарстане после новогодних праздников, сообщил специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.
Он также отметил, что медицинские учреждения уже ждут вакцину. Ее начнут применять сразу же после поступления.
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