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Общество17 декабря 2021 13:59

Татарстан решил одними из первых в России прививать подростков от коронавируса

Регион уже заказал 200 тысяч доз вакцины
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дети смогут прививаться в местных поликлиниках и мобильных пунктах в школах.

Дети смогут прививаться в местных поликлиниках и мобильных пунктах в школах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана отправили заявку в Минздрав России на поставку вакцины от коронавируса для детей в количестве 200 тысяч доз «Спутника М», который тоже является двухкомпонентным препаратом. Сроки поступления пока не огласили.

Как заявила на пресс-конференции, главный санитарный врач региона Марина Патяшина, данная вакцина официально зарегистрирована. Ей прививают детей от 12 до 17 лет. Вирусная нагрузка в составе вакцины снижена.

Дети смогут прививаться в местных поликлиниках и мобильных пунктах в школах.

Патяшина отметила, что после старта массовой вакцинации детей можно будет пересмотреть ограничения, связанные с запретом посещения ими торговых центров без взрослых.