Казанский «Ак Барс» обыграл «Амур» в серии буллитов

Игра регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 2:1. Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл в Хабаровске в серии послематчевых буллитов местный «Амур». Игра регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 2:1.

Это уже вторая победа команды в этом году. Ранее «Ак Барс» в Новосибирске обыграл местную команду «Сибирь».

Следующий матч казанские хоккеисты проведут во Владивостоке против «Адмирала». Игра состоится 7 января и начнется в 10:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

2022 год для казанского «Ак Барс» начался с победы

Хоккейный клуб обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь» (подробности)