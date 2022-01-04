2022 год для казанского «Ак Барс» начался с победы

Игра закончилась с разгромным счетом для соперников казанцев - 6:2. Фото: ak-bars.ru

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ и первый в 2022 году для «Ак Барса» прошел в Новосибирске – казанцы встретились на льду с местной командой «Сибирь».

В третьем периоде, когда «барсы» вели в счете, в результате грубой игры с обеих сторон между соперниками едва не произошла массовая драка. Судьи успели вовремя вмешаться и матч продолжился. Игра в итоге закончилась разгромным счетом для хозяев – 6:2. Это стало первой победой «Ак Барса» в наступившем году.

– Мы можем играть в любой хоккей, пусть он будет драчливый, какой угодно, мы готовы ко всем поворотам событий. У нас есть люди, которые могут сыграть и жёстко, и жестоко. Мы хотели сыграть по-другому, но «Сибирь» начала делать такие вещи, значит, будем играть так, - заметил после матча наставник казанцев Дмитрий Квартальнов.

Отметим, что следующий свой матч «Ак барс» так же сыграет на выезде. 5 января казанцы сыграют в Хабаровске с местным «Амуром». Начало встречи в 9.30.