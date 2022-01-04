Первым мероприятием Года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии станет всероссийский мусульманский форум

Форум будет проходить до 8 января. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Мероприятия, приуроченные к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарии, стартуют уже с 4 января. Так, в этот вторник в Болгаре пройдет всероссийский мусульманский форум.

- Форум станет своеобразным съездом единоверцев на реку Итиль. В его работе примут участие именитые спикеры – эксперты, ученые, популярные проповедники. Устазы с научно-познавательными лекциями, вагазами, презентациями и дадут мастер-классы. Кроме того, в программе – квесты, тренинги и спортивные состязания, - сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Также в рамках мероприятия запланирована презентация нового проекта «Туганбатыр», возрождающего образ татарского батыра. Работа самого форума продлится до 8 января.