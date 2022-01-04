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Общество4 января 2022 12:04

Во время новогодних каникул глава Чувашии Олег Николаев ревакцинировался «Спутником Лайт»

После прививки руководитель региона призвал всех последовать его примеру
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По словам Николаева, он решил использовать продолжительные выходные, чтобы обезопасить себя и близких. Фото: cap.ru

По словам Николаева, он решил использовать продолжительные выходные, чтобы обезопасить себя и близких. Фото: cap.ru

Кто как проводит эти новогодние каникулы, а глава Чувашии Олег Николаев решил себя обезопасить – он ревакцинировался от коронавируса.

- Пользуясь случаем, во время праздничных дней прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Самочувствие – хорошее, - написал в своем телеграм-канале Олег Николаев. - По рекомендациям Минздрава России иммунизацию от коронавирусной инфекции необходимо проходить раз в полгода. Считаю это очень важным и призываю всех, у кого уже прошло больше шести месяцев после вакцинации, воспользоваться длинными новогодними выходными и пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих.

Отметим, что те самые полгода после полного курса вакцинации от коронавируса главы Чувашии прошли именно в конце декабря 2021 года, а первую прививку он сделал в 20 числах апреля.

Отметим, что, по словам Олега Николаева, пункты вакцинации в медорганизациях Чувашии работают все новогодние каникулы и обратиться можно в любой из них вне зависимости от места прописки. С графиком работы пунктов вакцинации в республике можно ознакомиться по ссылке.