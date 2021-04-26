Глава Чувашии Олег Николаев привился от коронавируса

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В этот понедельник на еженедельном совещании в правительстве Чувашии глава региона Олег Николаев сообщил, что привился от коронавируса, а точнее сделал первую инъекцию вакцины.

По словам Николаева, сделал он это 24 апреля. А в понедельник оформил на портале Госуслуг дневник вакцинированного, куда записал, что после инъекции его самочувствие хорошее.

В целом же, как отметил глава Чувашии, на саму вакцинацию он записался именно через портал Госуслуг и у него все прошло без лишних действий и какой-либо суеты.

Отметим, что, по последней информации Роспотребнадзора Чувашии, в республику поставлено порядка 85 тысяч доз вакцины от коронавируса и на данный момент прививки получили около 60 тысяч местных жителей.